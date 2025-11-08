Берлинский «Унион» примет «Баварию» в рамках очного поединка 10-го тура немецкой Бундеслиги. Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» 8 ноября. Начало в 17:30 мск.

Команда Венсана Компани бьет рекорды на старте сезона по количеству побед. Мюнхенцы выиграли во всех матчах с учетом каждого турнира, в котором они выступают. В недавних встречах гости обыграли «Байер» и ПСЖ. Ранее у них были победы над «Боруссией» Дортмунд и «Айнтрахтом».

«Унион» — неприятный соперник, но у «Баварии» почти не было проблем с ним в последних выступлениях. За 5 игр у чемпиона 4 победы и одна ничья. Если «Бавария» победит, то это будет 16-я победа команды подряд с начала сезона.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.

Букмекеры выставили такие коэффициенты: 13.0 на победу «Униона», 7.20 на ничью, 1.20 на победу «Баварии».

Искусственный интеллект полагает, что «Униону» удастся вырвать у «Баварии» ничью с нулевым результатом.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Унион» — «Бавария смотрите на LiveCup.Run.

