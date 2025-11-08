Берлинский «Унион» примет «Баварию» в рамках очного поединка 10-го тура немецкой Бундеслиги. Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» 8 ноября. Начало в 17:30 мск.
Команда Венсана Компани бьет рекорды на старте сезона по количеству побед. Мюнхенцы выиграли во всех матчах с учетом каждого турнира, в котором они выступают. В недавних встречах гости обыграли «Байер» и ПСЖ. Ранее у них были победы над «Боруссией» Дортмунд и «Айнтрахтом».
«Унион» — неприятный соперник, но у «Баварии» почти не было проблем с ним в последних выступлениях. За 5 игр у чемпиона 4 победы и одна ничья. Если «Бавария» победит, то это будет 16-я победа команды подряд с начала сезона.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.
- Букмекеры выставили такие коэффициенты: 13.0 на победу «Униона», 7.20 на ничью, 1.20 на победу «Баварии».
- Искусственный интеллект полагает, что «Униону» удастся вырвать у «Баварии» ничью с нулевым результатом.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Унион» — «Бавария смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.