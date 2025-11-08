У «Эльче» теперь 15 очков и 9-е место в турнирной таблице. В активе «Реал Сосьедада» 13 баллов и 14-я строчка.

Отметим, что россиянин Арсен Захарян появился на поле на 64-й минуте и получил желтую карточку.

Открыли счет в поединке хозяева усилиями Альфаро Родригеса , но гости смогли сравнять счет благодаря голу Микеля Оярсабаля с пенальти.

В матче 12-го тура испанской Примеры «Эльче» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью 1:1.

