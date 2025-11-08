В матче 12-го тура испанской Примеры «Эльче» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью 1:1.
Открыли счет в поединке хозяева усилиями Альфаро Родригеса, но гости смогли сравнять счет благодаря голу Микеля Оярсабаля с пенальти.
Отметим, что россиянин Арсен Захарян появился на поле на 64-й минуте и получил желтую карточку.
Результат матча
ЭльчеЭльче1:1Реал СосьедадСан-Себастьян
1:0 Альваро Родригес 57' 1:1 Микель Оярсабаль 89' пен.
Эльче: Матиас Дитуро, Альваро Нуньес, Давид Аффенгрубер, Виктор Чуст (Лео Петро 84'), Адрия Педроса, Альваро Родригес (Херман Валера 75'), Марк Агуадо (Джон Дональд 83'), Хосан (Эктор Форт 75'), Алейкс Фебас, Родриго Мендоса (Федерико Редондо 90'), Рафаэль Мир Висенте
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Jon Martin, Хон Арамбуру, Микель Оярсабаль, Гонсалу Гуэдеш (Арсен Захарян 64'), Карлос Солер (Айэн Муньос 76'), Брайс Мендес (Пабло Марин 75'), Такэфуса Кубо (Садик Умар 64'), Йон Горротксатеги, Серхио Гомес (Лука Сучич 81'), Игор Субельдия
Жёлтые карточки: Давид Аффенгрубер 73' — Хон Арамбуру 56', Арсен Захарян 80'
У «Эльче» теперь 15 очков и 9-е место в турнирной таблице. В активе «Реал Сосьедада» 13 баллов и 14-я строчка.