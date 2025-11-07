прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.75

7 ноября в 12-м туре испанской Примеры сыграют «Эльче» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск.

«Эльче»

Турнирное положение: «Эльче» после 11-ти сыгранных туров расположился на девятой строчке в турнирной таблице Календарь и таблица испанской Примеры

Ла Лиги.

Команда смогла заработать 14 баллов при трех победах, пяти матчах вничью и трех поражениях. Разница мячей — 12:13.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Барселоне» со счетом 1:2.

Ранее «Эльче» уверенно обыграл клуб «Лос Гаррес» со счетом 4:0 в первом раунде Кубка Короля и проиграл минимально «Эспаньолу» (0:1).

В пяти последних матчах клуб имеет на своем счету одну победу, один матч вничью и три поражения при шести забитых и семи пропущенных мячах.

Не сыграют: все в строю.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Эльче» не знает побед в чемпионате уже четыре матча подряд. В крайнем поединке против «Барселоны» команда смотрелась уверенно, однако класс взял свое. Что будет в этом поединке?

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: Баски плохо начали новый сезон и располагаются лишь на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков. Разница мячей — 13:16.

Последние матчи: в последнем поединке «Реал Сосьедад» смог переиграть «Атлетик» Бильбао со счетом 3:2.

Ранее команда легко справилась с клубом «Негрейра» в Кубке Короля (3:0) и добыла минимальную победу против «Севильи» в чемпионате со счетом 3:2.

В пяти последних матчах команда смогла четыре раза победить, причем три подряд, и раз сыграла вничью при общей разнице мячей 11:4.

Не сыграют: травмирован нападающий Орри Оскарссон и полузащитник Янхель Эррера.

Состояние команды: несмотря на скудное начало, команда Серхио Франсиско в последних матчах показывает результат. Отметим возвращение в строй Арсена Захаряна и великолепную форму Гонсалу Гедеша, набравшего 11 очков по системе гол+пас в сезоне.

Статистика для ставок

«Эльче» проиграл последний матч

«Реал Сосьедад» не знает поражений в пяти матчах к ряду

Гости пропускает меньше гола за игру в последних пяти встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров перед предстоящей игрой нет фаворита. На победу обеих команд ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.09 и 1.68.

Прогноз: Ожидаем, что «Реал Сосьедад» продолжит свой подъем вверх турнирной таблицы. Команда заряжена на борьбу и намерена отобрать три очка в поединке.

2.75 Победа «Реал Сосьедад» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Эльче» — «Реал Сосьедад» позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Победа «Реал Сосьедад» в матче за 2.75.

Прогноз: Однако и «Эльче» уже показал, что в этом сезоне намерен зацепиться на возможность борьбы за топ-5 чемпионата. Просто гостям точно не придется.

3.25 Ничья в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Эльче» — «Реал Сосьедад» позволит вывести на карту выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Ничья в матче за 3.25.