7 ноября в 12-м туре испанской Примеры сыграют «Эльче» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск.
«Эльче»
Турнирное положение: «Эльче» после 11-ти сыгранных туров расположился на девятой строчке в турнирной таблице Календарь и таблица испанской Примеры
Ла Лиги.
Команда смогла заработать 14 баллов при трех победах, пяти матчах вничью и трех поражениях. Разница мячей — 12:13.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Барселоне» со счетом 1:2.
Ранее «Эльче» уверенно обыграл клуб «Лос Гаррес» со счетом 4:0 в первом раунде Кубка Короля и проиграл минимально «Эспаньолу» (0:1).
В пяти последних матчах клуб имеет на своем счету одну победу, один матч вничью и три поражения при шести забитых и семи пропущенных мячах.
Не сыграют: все в строю.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Эльче» не знает побед в чемпионате уже четыре матча подряд. В крайнем поединке против «Барселоны» команда смотрелась уверенно, однако класс взял свое. Что будет в этом поединке?
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: Баски плохо начали новый сезон и располагаются лишь на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков. Разница мячей — 13:16.
Последние матчи: в последнем поединке «Реал Сосьедад» смог переиграть «Атлетик» Бильбао со счетом 3:2.
Ранее команда легко справилась с клубом «Негрейра» в Кубке Короля (3:0) и добыла минимальную победу против «Севильи» в чемпионате со счетом 3:2.
В пяти последних матчах команда смогла четыре раза победить, причем три подряд, и раз сыграла вничью при общей разнице мячей 11:4.
Не сыграют: травмирован нападающий Орри Оскарссон и полузащитник Янхель Эррера.
Состояние команды: несмотря на скудное начало, команда Серхио Франсиско в последних матчах показывает результат. Отметим возвращение в строй Арсена Захаряна и великолепную форму Гонсалу Гедеша, набравшего 11 очков по системе гол+пас в сезоне.
Статистика для ставок
- «Эльче» проиграл последний матч
- «Реал Сосьедад» не знает поражений в пяти матчах к ряду
- Гости пропускает меньше гола за игру в последних пяти встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров перед предстоящей игрой нет фаворита. На победу обеих команд ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.09 и 1.68.
Прогноз: Ожидаем, что «Реал Сосьедад» продолжит свой подъем вверх турнирной таблицы. Команда заряжена на борьбу и намерена отобрать три очка в поединке.
Ставка: Победа «Реал Сосьедад» в матче за 2.75.
Прогноз: Однако и «Эльче» уже показал, что в этом сезоне намерен зацепиться на возможность борьбы за топ-5 чемпионата. Просто гостям точно не придется.
Ставка: Ничья в матче за 3.25.