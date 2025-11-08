Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура российской Премьер-лиги против махачкалинского «Динамо» (1:0).

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Мы знали, что матч будет сложным, и он таким и получился. Мы лучше подготовились, чем к кубковой игре. За эти два дня мы поговорили, и я вижу, что команда на этот разговор правильно отреагировала. Это командная победа. Три очка очень важны для нас, никто не выигрывает случайным образом.

В первом тайме мы могли бы намного лучше выходить в атаку, но давление соперника не давало нам это сделать. Я пытаюсь донести до футболистов, что надо верить до конца, и они верили.

Почему вы решили сыграть в два нападающих? Нам нужен был вес впереди. Команда в кубковом матче имела малое присутствие в штрафной. Я хотел против пятерых защитников "Динамо" иметь четверых наших атакующих футболистов. Вильягра же не мог играть больше в атаку, приносить этот вес, поэтому выбор пал на двух нападающих в основном составе», — сказал Челестини «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 1-е место в таблице РПЛ с 33 очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Спартака» 22-го ноября.