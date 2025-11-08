«Жеребцы» поднялись из зоны вылета на 12-е место Бундеслиги, набрав 9 очков. «Кельн» опустился на 9-ю строчку таблицы с 14 баллами.

Голом престижа у «козлов» отметился Лука Вальдшмидт на 90+2-й минуте после реализованного пенальти.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Филипп Сандер (45+2'), Кевин Дикс (61') и Харис Табакович (64').

