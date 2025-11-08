Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн» в матче 10-го тура Бундеслиги — 3:1.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Филипп Сандер (45+2'), Кевин Дикс (61') и Харис Табакович (64').
Голом престижа у «козлов» отметился Лука Вальдшмидт на 90+2-й минуте после реализованного пенальти.
Результат матча
Боруссия ММёнхенгладбах3:1КёльнКёльн
1:0 Филипп Зандер 45+2' 2:0 Кевин Дикс 61' пен. 3:0 Харис Табакович 64' 3:1 Джан-Лука Вальдшмидт 90+2' пен.
Боруссия М: Мориц Николас, Нико Эльведи, Кевин Дикс, Джозеф Скалли, Лукас Улльрих, Филипп Зандер (Марвин Фридрих 63'), Рокко Райтц, Янник Энгельгардт, Флориан Нойхаус (Джованни Рейна 76'), Харис Табакович, Франк Онора (Суто Матино 76')
Кёльн: Марвин Швебе, Кристоффер Лунн, Дженк Озкачар (Линтон Майна 67'), Эрик Мартель, Жоэль Шмид, Саид эль Мала (Себастьян Себулонсен 46'), Мариус Бюльтер, Денис Хусейнбашич, Флориан Кайнц (Рагнар Ахе 46'), Якуб Каминьский, Isak Bergmann Johannesson (Алессио Кастро-Монтес 80')
Жёлтые карточки: Рокко Райтц 12', Кевин Дикс 75' — Денис Хусейнбашич 34', Себастьян Себулонсен 75', Рагнар Ахе 75'
«Жеребцы» поднялись из зоны вылета на 12-е место Бундеслиги, набрав 9 очков. «Кельн» опустился на 9-ю строчку таблицы с 14 баллами.