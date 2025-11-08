Продолжат ли «жеребята» свой подъём из опасной зоны?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.21

8 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Кёльн». Начало игры — в 20:30 мск.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» пока не блещут результатами. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» М в 9 матчах набрала лишь 6 зачетных баллов. В них команда отличилась 10 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Жеребята» разгромили «Санкт-Паули» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Карлсруэ» (3:1). А вот поединок с «Баварией» завершился зычной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Боруссия» М забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Жеребята» постепенно выбираются из кризиса. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Боруссия» М традиционно неудачно противостоит «Кёльну». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается как можно скорее покинуть опасную зону.

«Кёльн»

Турнирное положение: «Козлы» явно пободаются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Кёльн» на 4 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Команда в девяти стартовых поединках отличилась 16 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Козлы» разгромили «Гамбург» (4:1).

До того команда потерпела поражение от «Баварии» (1:4). А вот чуть ранее она была бита «Боруссией» Д (0:1).

При этом «Кёльн» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Ян Тильман, Тим Хуберс — травмированы.

Состояние команды: «Козлы» потенциально способны прибавить. Команда имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

При этом «Кёльн» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Зато команда уже три года не проигрывает «Боруссии» М. Да и вообще, «козлы» до последней виктории уступили дважды кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Козлы» наверняка постараются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Козлы» в среднем забивают чаще гола за матч

Гладбахцы в среднем пропускают 2 мяча за матч

«Кёльн» уже 3 года не проигрывает «жеребятам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.27.

Прогноз: «Жеребята» способны прибавить в плане реализации, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же мотивированы наконец-то одолеть «козлов».

Ставка: Победа «Боруссии» М за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.56