Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (1:0) в рамках 15-го тура РПЛ

Джонатан Альба globallookpress.com

«Да, в первом тайме мы играли хорошо. Были моменты. Но нам надо больше забивать и тогда будет полегче. А второй тайм получился очень хорошим. У нас были проблемы — моменты у наших ворот, которых не было в первом тайме. Тяжелый второй тайм, но ребята показали результат, молодцы. Двигаемся дальше.

Сулейманов пока не готов проводить больше времени на поле? Он не хотел сильно рисковать. Мы поговорили с медицинским штабом и решили не рисковать», — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 18 очков и занимает 9-е место в РПЛ после 15-ти туров.