Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (1:0) в рамках 15-го тура РПЛ

Джонатан Альба
Джонатан Альба globallookpress.com

«Да, в первом тайме мы играли хорошо.  Были моменты.  Но нам надо больше забивать и тогда будет полегче.  А второй тайм получился очень хорошим.  У нас были проблемы — моменты у наших ворот, которых не было в первом тайме.  Тяжелый второй тайм, но ребята показали результат, молодцы.  Двигаемся дальше.

Сулейманов пока не готов проводить больше времени на поле?  Он не хотел сильно рисковать.  Мы поговорили с медицинским штабом и решили не рисковать», — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 18 очков и занимает 9-е место в РПЛ после 15-ти туров.