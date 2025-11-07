Главный тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси высказался о поражении от «Штутгарта» (0:2) в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

Робин ван Перси globallookpress.com

«Конечно, все хотят побеждать, поэтому мы разочарованы результатом. Но когда видишь, как игроки хотят играть — как обороняются, как передвигаются по полю, как переключаются и как усердно работают, и какие создают моменты, — понимаешь, что это именно тот путь, по которому мы хотим идти», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Перси.

«Штутгарт» набрал 6 очков. Клуб занимает 20-е место в турнирной таблице.