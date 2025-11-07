Новым главным тренером итальянской «Фиорентины»﻿ стал Паоло Ваноли, сообщает официальный сайт клуба.

Паоло Ваноли globallookpress.com

53-летний итальянский специалист ранее возглавлял «Торино»﻿ с июля 2024 по июнь 2025 года, а с декабря 2021 по июнь 2022 года работал главным тренером московского «Спартака»﻿. Под его руководством команда выиграла Кубок России.

«Фиорентина» в текущем сезоне занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А, набрав всего четыре очка за десять матчей. Ваноли подписал контракт до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один год. Он сменил на посту уволенного Стефано Пиоли.