Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подписал контракт с «Фиорентиной» до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на один год, сообщает «СЭ».
Итальянский специалист ранее возглавлял «Торино» с лета 2024 по июнь 2025 года, а также был главным тренером «Спартака» с декабря 2021 по июнь 2022-го.
Бывший наставник флорентийского клуба Стефано Пиоли был уволен 4 ноября. Под его руководством «Фиорентина» провела 14 матчей, в которых одержала четыре победы, четрые раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.
По итогам 10 туров Серии А команда набрала всего 4 очка и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.