Бывший главный тренер «Спартака»﻿ Паоло Ваноли подписал контракт с «Фиорентиной»﻿ до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на один год, сообщает «СЭ».

Паоло Ваноли globallookpress.com

Итальянский специалист ранее возглавлял «Торино»﻿ с лета 2024 по июнь 2025 года, а также был главным тренером «Спартака»﻿ с декабря 2021 по июнь 2022-го.

Бывший наставник флорентийского клуба Стефано Пиоли был уволен 4 ноября. Под его руководством «Фиорентина»﻿ провела 14 матчей, в которых одержала четыре победы, четрые раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

По итогам 10 туров Серии А команда набрала всего 4 очка и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.