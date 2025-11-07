Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением о лучшем, по его мнению, футболисте текущего сезона РПЛ.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«На мой взгляд, Бориско — лучший игрок текущего чемпионата. И с этим очень сложно поспорить, потому что его процент отражённых ударов достиг рекордных значений. Чем дольше он будет держать такие показатели, тем проще нам будет побеждать», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

25-летний вратарь Максим Бориско в нынешнем сезоне сыграл все 14 матчей за калининградскую «Балтику» и пропустил всего шесть мячей. Девять раз голкипер сохранял ворота «сухими».