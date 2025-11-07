В матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы «Бетис» в родных стенах победил «Лион» со счетом 2:0.
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Эз Абде и Антони.
Результат матча
БетисСевилья2:0ЛионЛион
1:0 Абде Эззальзули 30' 2:0 Антони 35'
Бетис: Альваро Вальес, Диего Льоренте, Натан, Диего Гомес, Пабло Форнальс (Нельсон Деосса 78'), Марк Рока, Джовани Ло Чельсо (Серхи Альтмира 65'), Айтор Руйбаль, Антони (Родриго Рикельме 87'), Абде Эззальзули (Пере Гарсия 87'), Седрик Бакамбу (Эсекьель Авила 78')
Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус (Николас Тальяфико 46'), Мусса Ньякат, Рубен Клюйверт, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Клинтон Мата 84'), Халес Мера (Павел Шульц 65'), Адам Карабец, Матис Де Карвалью, Таннер Тессманн (Тайлер Мортон 65'), Мартин Сатриано, Энцо Молебе
Жёлтые карточки: Седрик Бакамбу 70', Айтор Руйбаль 90+4' — Абнер Винисиус 24', Николас Тальяфико 90', Афонсу Морейра 90+1'
У «Бетиса» теперь стало 8 очков и 9-е место в турнирной таблице Лиги Европы, «Лион» с 9 баллами на 7-й строчке.
В параллельной игре «Астон Вилла» добыла победу над «Маккаби» с результатом 2:0.
Йен Матсен и Доньелл Мален смогли отличиться голами в данном поединке.
В активе «Астон Виллы» теперь 9 очков и 5-е место, «Маккаби» (1) — 34-й.
И, наконец, «Виктория» и «Фенербахче» сыграли вничью 0:0.
«Виктория» набрала 8 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице, «Фенербахче» (7) — 15-й.