В матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы «Бетис» в родных стенах победил «Лион» со счетом 2:0.

Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Эз Абде и Антони.

Результат матча Бетис Севилья 2:0 Лион Лион 1:0 Абде Эззальзули 30' 2:0 Антони 35' Бетис: Альваро Вальес, Диего Льоренте, Натан, Диего Гомес, Пабло Форнальс ( Нельсон Деосса 78' ), Марк Рока, Джовани Ло Чельсо ( Серхи Альтмира 65' ), Айтор Руйбаль, Антони ( Родриго Рикельме 87' ), Абде Эззальзули ( Пере Гарсия 87' ), Седрик Бакамбу ( Эсекьель Авила 78' ) Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус ( Николас Тальяфико 46' ), Мусса Ньякат, Рубен Клюйверт, Эйнсли Мэйтленд-Найлс ( Клинтон Мата 84' ), Халес Мера ( Павел Шульц 65' ), Адам Карабец, Матис Де Карвалью, Таннер Тессманн ( Тайлер Мортон 65' ), Мартин Сатриано, Энцо Молебе Жёлтые карточки: Седрик Бакамбу 70', Айтор Руйбаль 90+4' — Абнер Винисиус 24', Николас Тальяфико 90', Афонсу Морейра 90+1'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 1 Удары мимо 7 34 Владение мячом 66 2 Угловые удары 4 0 Офсайды 2 10 Фолы 12

У «Бетиса» теперь стало 8 очков и 9-е место в турнирной таблице Лиги Европы, «Лион» с 9 баллами на 7-й строчке.

В параллельной игре «Астон Вилла» добыла победу над «Маккаби» с результатом 2:0.

Йен Матсен и Доньелл Мален смогли отличиться голами в данном поединке.

В активе «Астон Виллы» теперь 9 очков и 5-е место, «Маккаби» (1) — 34-й.

И, наконец, «Виктория» и «Фенербахче» сыграли вничью 0:0.

«Виктория» набрала 8 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице, «Фенербахче» (7) — 15-й.