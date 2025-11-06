прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.00

6 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Бетис» и «Лион». Начало игры — в 23:00 мск.

«Бетис»

Турнирное положение: команда из Севильи достаточно средне стартовала во втором по престижности клубном турнире Европы.

«Бетикос» за три матча смогли набрать пять баллов и располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице.

За это время севильцы смогли забить четыре мяча, а пропустили всего два.

Последние матчи: в Лиге Европы «бело-зеленые» смогли победить «Лудогорец» (2:0), но сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) и «Генком» (0:0).

В последних играх чемпионата страны севильский коллектив обыграл «Мальорку» (3:0), но проиграл «Атлетико» (0:2).

Также «Бетис» успел пройти дальше в Кубке Испании, разгромив скромную «Пальму дель Рио» (7:1).

Не сыграют: в лазарете находятся Чими Авилья, Хуниор Фирпо и Иско.

Состояние команды: подопечные Мануэль Пеллегрини точно должны выходить в плей-офф Лиги Европы. У команды все для этого есть: и состав, и хорошая игра.

В чемпионате Испании «Бетис» тоже может рассчитывать на многое, но, конечно, не на тройку сильнейших. Команда вполне может побороться за место в зоне Лиги чемпионов, хотя сделать это, конечно, будет крайне непросто.

«Лион»

Турнирное положение: лионцы просто здорово стартовали в текущем розыгрыше Лиги Европы, набрав девять очков из девяти возможных в трех стартовых турах.

Команда из одноименного города занимает третье место в турнирной таблице. За три игры лионский коллектив пять раз поразил ворота соперника и ни разу не пропустил в свои.

Последние матчи: в текущем сезоне Лиги Европы коллектив из Лиона смог обыграть «Зальцбург» (2:0), «Утрехт» (1:0) и «Базель» (2:0).

В последних играх французского чемпионата «дети» сыграли вничью с «Брестом» (0:0) и «Парижем» (3:3), но выиграли у «Страсбурга» (2:1).

Не сыграют: травмированы Малик Фофана, Орель Мангаля и Эрнест Нуама.

Состояние команды: подопечные Паулу Фонсеки в этом сезоне выглядят грозной силой и для них не должно составить труда пробиться в плей-офф Лиги Европы. Начало выступления во втором по престижности еврокубке это подтверждает.

В чемпионате Франции же «Лион» пока что идет шестым, но точно будет бороться за тройку сильнейших. В Лиге 1 большая плотность, поэтому вся борьба еще впереди.

Статистика для ставок

«Бетис» проиграл только 1 из последних 11 матчей

«Лион» выиграл все 3 матча Лиги Европы

«Лион» не смог забить только в 1 матче в текущем сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.95, а победа «Лиона» — в 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.12.

Прогноз: у «Лиона» сейчас прекрасная форма и он вполне может не проиграть в Испании.

Ставка: ничья или победа «Лиона» за 2.00.

Прогноз: команды много забивают, поэтому вполне можно рассчитывать на результативную встречу.

