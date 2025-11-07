Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС﻿) принял решение отменить красную карточку нападающего «Ахмата»﻿ Георгия Мелкадзе, полученную в матче 14-го тура РПЛ против «Балтики»﻿ (0:2).

Георгий Мелкадзе globallookpress.com

«КДК отменил красную карточку Мелкадзе. Мелкадзе может играть в следующем матче, а Ахмат не будет наказан за неподобающее поведение»﻿, — сообщил глава КДК Артур Григорьянц «Чемпионату»﻿.

Удаление форварда произошло из-за наступа на голеностоп соперника во время движения с мячом. По оценке КДК и клуба, контакт не был преднамеренным, и игрок соперника быстро восстановился без медицинской помощи.