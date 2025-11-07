Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук отметил, что эпизод с выходом один на один нападающего «Зенита» Максима Глушенкова сыграл важную роль в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

Игорь Лещук globallookpress.com

В среду «Динамо» на выезде обыграло «Зенит» со счётом 3:1.

«Предугадал, что ли, что Максим решит перебрасывать мяч, остался в высокой стойке, мяч попал в грудь. Но хороший момент был. Стало понятно, что пойдет разрезающая передача, я оказался к этому готов. Но еще хочу отметить, что и наши защитники не остановились, и Максу пробить было непросто, потому что у него оказалось мало времени», — сказал Лещук «Матч ТВ».

Ответная встреча пройдёт в Москве 27 ноября.