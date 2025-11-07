Главный тренер сборной России по футболу﻿ Валерий Карпин прокомментировал состав команды на ноябрьские товарищеские матчи с Перу и Чили.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Каких-либо кадровых экспериментов и неожиданных решений на этот раз не будет. Нам предстоят два домашних матча — в Санкт-Петербурге и Сочи, но времени на подготовку совсем немного. Настрой на игры с Перу и Чили, как всегда, максимальный. Хотелось бы порадовать болельщиков и проверить свои силы в заключительных матчах этого года»﻿, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Матчи пройдут 12 ноября на стадионе «Газпром Арена»﻿ в Санкт-Петербурге против Перу и 15 ноября на стадионе «Фишт»﻿ в Сочи против Чили.