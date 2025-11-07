Пресс-служба сборной России по футболу﻿ объявила окончательный список из 30 футболистов на предстоящие товарищеские матчи с Перу и Чили, которые пройдут в ноябрьскую паузу.

Иван Сергеев globallookpress.com

Игра с Перу состоится 12 ноября на стадионе «Газпром Арена»﻿ в Санкт-Петербурге, а встреча с Чили — 15 ноября на «Фишт»﻿ в Сочи.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»).

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА), Александр Сильянов («Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»).

Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо» Москва), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо» Москва), Николай Комличенко («Локомотив»).