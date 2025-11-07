Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «Динамо» Курбана Расулова.

Виталий Кафанов globallookpress.com

«Очень много слышал о нем. Еще Шунин нам рассказывал, что есть такой хороший парень в команде. В этом году Лунев мне про него рассказывал. Этот парень действительно стоящий. Из него может вырасти хороший вратарь. Прежде всего он стрессоустойчивый. Прошедшие игры показали, что он очень крепкий.

Конечно, он сейчас будет набивать "шишки", будут ошибки, как в матче с "Зенитом". Надо понимать, что без этого вратарь не вырастит. Я думаю, что у Расулова большое будущее», — цитирует Кафанова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 19‑летний Расулов провел шесть матчей во всех турнирах, в четырех из которых сыграл на «ноль».