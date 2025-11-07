Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подтвердил возвращение нападающего Александера Исака к тренировкам в общей группе после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» 22 октября.
«Исак снова будет тренироваться с командой после трехнедельного перерыва. Я знаю, что говорил, что его предсезонка закончилась несколько недель назад. Хотя мы проделали невероятную работу по восстановлению, невозможно заменить игровую практику. Еще раз, я должен сказать: дайте ему время», — сказал Слот на пресс-конференции.
Александер Исак еще не забил ни одного гола в Премьер-лиге за «Ливерпуль» с момента своего перехода из «Ньюкасла» за рекордные 125 миллионов фунтов. Клуб готовится к матчу 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», в котором форвард может принять участие.