Главный тренер «Ливерпуля»﻿ Арне Слот подтвердил возвращение нападающего Александера Исака к тренировкам в общей группе после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом»﻿ 22 октября.

Александр Исак globallookpress.com

«Исак снова будет тренироваться с командой после трехнедельного перерыва. Я знаю, что говорил, что его предсезонка закончилась несколько недель назад. Хотя мы проделали невероятную работу по восстановлению, невозможно заменить игровую практику. Еще раз, я должен сказать: дайте ему время»﻿, — сказал Слот на пресс-конференции.

Александер Исак еще не забил ни одного гола в Премьер-лиге за «Ливерпуль» с момента своего перехода из «Ньюкасла»﻿ за рекордные 125 миллионов фунтов. Клуб готовится к матчу 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити»﻿, в котором форвард может принять участие.