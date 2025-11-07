Главный тренер «Ливерпуля»﻿ Арне Слот подтвердил возвращение нападающего Александера Исака к тренировкам в общей группе после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом»﻿ 22 октября.

Александр Исак
Александр Исак globallookpress.com

«Исак снова будет тренироваться с командой после трехнедельного перерыва.  Я знаю, что говорил, что его предсезонка закончилась несколько недель назад.  Хотя мы проделали невероятную работу по восстановлению, невозможно заменить игровую практику.  Еще раз, я должен сказать: дайте ему время»﻿, — сказал Слот на пресс-конференции.

Александер Исак еще не забил ни одного гола в Премьер-лиге за «Ливерпуль» с момента своего перехода из «Ньюкасла»﻿ за рекордные 125 миллионов фунтов.  Клуб готовится к матчу 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити»﻿, в котором форвард может принять участие.