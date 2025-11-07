Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о сроках восстановления полузащитника своей команды Родри перед матчем 11-го тура против «Ливерпуля».

«Посмотрим завтра. Думаю, мы не будем рисковать перед перерывом на матчи сборных. Нам нужно дождаться момента, когда он почувствует себя сильным и готовым к игре. Тем не менее, на дворе ноябрь, и впереди нас ждет напряжённая часть сезона, и он нам нужен. Мы играем без обладателя "Золотого мяча" двухлетней давности и очень важного для нас игрока», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан».

Матч между «Ман Сити» и «Ливерпулем» пройдет 9 ноября на стадионе «Этихад», начало матча — 19:30 мск.