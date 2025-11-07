Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на работу тренера Валерия Карпина в столичном «Динамо».

Валерий Карпин globallookpress.com

До этого динамовцы в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России одолели «Зенит» — 3:1.

«Моё мнение — Карпин всё равно соберёт команду. Просто немного где-то не получается. Мне кажется, "Динамо" выдало тот редкий матч, когда свои защитники не похоронили собственный результат. Те, кто считает, что ещё не всё решено, мне кажется, абсолютно правы.

У "Динамо" хватает специалистов, которые себе могут привести два мяча как отче наш и уравнять эту историю. Я бы тут не зарекался. Карпину предстоит огромная работа зимой, проблески того, что он хочет, как раз в матче с "Зенитом" и были видны», — сказал Червиченко «Чемпионату».