Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче команды против «Спартака».

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Конате вчера и сегодня уже тренировался в общей группе, понятно, что с небольшими ограничения, но все равно готов. Анас Эль‑Махрауи вышел на поле после травмы в матче против "Балтики", но не думаю, что к игре со "Спартаком" он будет готов. Главное, быть готовым и добиться результата», — заявил Черчесов в комментарии клубной пресс-службе.

Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится в воскресенье, 9 ноября, в Грозном. Начало — в 17:30 мск.