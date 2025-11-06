Российский хавбек «Реал Сосьедад» Арсен Захарян готовится выйти на поле в игре 12-го тура Примеры с «Эльче».

Арсен Захарян globallookpress.com

«Арсен тренируется с командой, чувствует себя нормально и готов сыграть в завтрашнем матче», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Реал Сосьедад».

В матче 11-го тура с «Атлетиком» (3:2) Захарян покинул поле из-за повреждения и его участие в следующем матче было под вопросом.

Всего в этом сезоне 22-летний полузащитник сыграл 6 матчей и забил один гол. «Реал Сосьедад» сыграет 7 ноября в гостях с «Эльче» в 23:00 (мск).