«Утрехт» примет «Порту» в матче 4-го Лиги Европы УЕФА. Поединок состоится 6 ноября на стадионе «Галгенвард». Начало в 20:45 мск.
«Утрехт» к четвертому туру не обзавелся очками. Клуб потерпел три подряд поражения, в том числе от «Лиона» и «Фрайбурга», поэтому хозяева не слишком уверенно играют против сильных соперников.
«Порту» проиграл «Ноттингем Форест», но благодаря двум победам ранее набрал 6 очков и теперь претендует на место в первой восьмерке. Отметим, что «драконы» в этом сезоне проиграли лишь в одном случае и в целом имеют высокий процент побед.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.
- Букмекеры считают «Порту» фаворитом за 1.62, на победу «Утрехта» они дают 5.70, на ничью — 4.10.
- Искусственный интеллект считает, что «Утрехт» одержит первую победу, выиграв 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Утрехт» — «Порту» смотрите на LiveCup.Run.
