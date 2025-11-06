«Утрехт» примет «Порту» в матче 4-го Лиги Европы УЕФА. Поединок состоится 6 ноября на стадионе «Галгенвард». Начало в 20:45 мск.

«Утрехт» к четвертому туру не обзавелся очками. Клуб потерпел три подряд поражения, в том числе от «Лиона» и «Фрайбурга», поэтому хозяева не слишком уверенно играют против сильных соперников.

«Порту» проиграл «Ноттингем Форест», но благодаря двум победам ранее набрал 6 очков и теперь претендует на место в первой восьмерке. Отметим, что «драконы» в этом сезоне проиграли лишь в одном случае и в целом имеют высокий процент побед.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.

Букмекеры считают «Порту» фаворитом за 1.62, на победу «Утрехта» они дают 5.70, на ничью — 4.10.

Искусственный интеллект считает, что «Утрехт» одержит первую победу, выиграв 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Утрехт» — «Порту» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.