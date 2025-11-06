Защитник «Баварии» Дайо Упамекано попал в список интересов мадридского «Реала», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Дайо Упамекано globallookpress.com

По информации источника, мадридцы пока не ведут переговоры с футболистом сборной Франции, но готов вступить в них, если он не достигнет соглашения о новом контракте с мюнхенцами.

Утверждается, что на данный момент представители Упамекано ведут переговоры с «Баварией» о новом контракте, который будет рассчитан до 2030-го или 2031-го года.

В текущем сезоне защитник принял участие в 14 матчах во всех клубных турнирах.