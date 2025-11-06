Голландский тренер Эрик тен Хаг может вернуться в амстердамский «Аякс», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

По информации источника, амстердамцы заинтересованы в приглашении 55-летнего специалиста после увольнения из клуба Джона Хейтинги.

Утверждается, что «Аякс» обратился к тен Хагу с предложением о возвращении в клуб, но тренер пока не принял окончательного решения.

Тен Хаг работал в амстердамском клубе с 2017 по 2022 год, тогда клуб в 2019-м году дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне «Аякс» занимает четвертое место в чемпионате Нидерландов с 20 очками в 11 играх, отставая от лидирующего «Фейеноорда» на восемь очков.

В Лиге чемпионов амстердамцы занимают последнее, 36-е место в общей таблице после 4-х туров, не набрав ни одного очка.