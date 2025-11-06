«Аякс» уволил с поста главного тренера Джона Хейтингу, сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Джон Хейтинга globallookpress.com

Рассчитанный до лета 2027 года контракт со специалистом был расторгнут по инициативе клуба.

Хейтинга возглавил «Аякс» в июле 2025 года. Специалист ранее исполнял обязанности главного тренера «аяксидов» в 2023-м году.

Ранее он тренировал юниорские и молодёжные команды амстердамского клуба, а с июля 2024 года по май 2025 года был ассистентом главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота.

«Аякс» занимает четвертое место в чемпионате Нидерландов с 20 очками в 11 играх, отставая от лидирующего «Фейеноорда» на восемь очков.

В Лиге чемпионов амстердамцы занимают последнее, 36-е место в общей таблице после 4-х туров, не набрав ни одного очка.