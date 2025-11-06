Это уже третья подряд победа «Ньюкасла» в Лиге чемпионов — и снова «на ноль». После болезненного провала на «Лондон Стэдиум» команда Эдди Хау включила свою европейскую версию — рассудительную, дисциплинированную, с убийственной реализацией «стандартов». Преимущество в физике и отточенная механика подач сделали игру предсказуемой — и потому безжалостной.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 2:0 Атлетик Бильбао 1:0 Дэниел Бёрн 11' 2:0 Жоэлинтон 49' Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Малик Тшау, Свен Ботман, Дэниел Бёрн ( Льюис Холл 65' ), Бруно Гимарайнс ( Льюис Майли 66' ), Сандро Тонали, Харви Льюис Барнс ( Энтони Эланга 66' ), Жоэлинтон, Ник Вольтемаде ( Джейкоб Рэмси 83' ), Энтони Гордон ( Джейкоб Мёрфи 41' ) Атлетик: Унай Симон, Адама Буаро, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Хесус Аресо ( Asier Hierro 78' ), Роберт Наварро ( Selton Sanchez 69' ), Унаи Гомес ( Андони Горосабель 78' ), Алехандро Рего ( Иньиго Руис де Галарета 80' ), Микель Весга, Микель Хаурегисар ( Николас Серрано 69' ), Алехандро Беренгер Жёлтые карточки: Айтор Паредес 57' (Атлетик), Хесус Аресо 69' (Атлетик)

Статистика матча 4 Удары в створ 5 2 Удары мимо 4 58 Владение мячом 42 2 Угловые удары 5 3 Офсайды 0 11 Фолы 13

В этом евросезоне команды АПЛ демонстрируют одержимость розыгрышами «стандартов», а опыт подтверждает, что за пределами Англии это работает ничуть не хуже. Уже на 12-й минуте «сороки» исполнили до боли знакомую схему. Киран Триппьер — прицельный навес со стандарта с правого фланга, скрытое движение Дэна Берна за спины на дальней. Самый высокий футболист на поле не бежал к воротам, а уходил от них дугой, потеряв опекунов, и встретил мяч в 14 метрах от створа. Дальше — чистая эстетика: редкий по красоте удар головой, который изящно закрутился в ворота, как в гольфе. Дэн Бёрн и так «легенда улиц», а настолько уникальные голы лишь добавляют к образу защитника.

Но гол не убил интригу, «Атлетик» отреагировал резко. Антони Гордон в простом эпизоде потерял мяч, Унаи Гомес выскочил на правый угол вратарской, но Ник Поуп вытянул ногу и закрыл ближний. Чуть позже левый защитник Адама Бойро зарядил с лёта в штангу. Это были вспышки, не системное давление, но они держали «Сент-Джеймс Парк» в тонусе.

Сам Гордон несколько минут хромал, выглядя скованным, и на 41-й минуте всё-таки ушёл, уступив место Джейкобу Мёрфи. Неприятное напоминание о травмированном бедре и графике «6 матчей за 18 дней», который сжимает ноги в тиски.

«Повторить — и закрепить»

Старт второй половины вернул «Ньюкасл» в режим уверенного лидера встречи. Харви Барнс мягко навесил на дальнюю, Жоэлинтона оставили в районе вратарской без опеки, а бразилец кивком вонзил мяч в сетку. Два мяча — и оба головой, оба как учебные плакаты по таймингу и геометрии подач. Спустя ещё пять минут Бёрну снова подарили открытый удар головой после углового — показательное упрямство «Атлетика» не видеть в своей штрафной никого выше 190 сантиметров.

Дальше Хау сбросил обороты — тройная замена, логичный учёт календаря. Импульс второй половины чуть погас, но контроль не ушёл. Баски отвечали в основном дальними ударами, а ярче всех был Нико Серрано. Именно сейвом после его выстрела Ник Поуп окончательно оформил себе «сухарь» в Лиге Чемпионов. Последние полчаса превратилась в методичное засушивание игры без нервов. Ни суеты, ни расфокуса — только правильные решения, пока время работает на хозяев.

Эта версия «Ньюкасла» прагматична и честна, без излишней романтики, но с ясной формулой успеха. «Стандарты» — не случайность одного матча, а часть идентичности. физическое превосходство — не грубая сила, а грамотно распределённые роли при навесах и блокирующих забегах. То, что в АПЛ порой ломается на фоне усталости и перепадов темпа, в ЛЧ выглядит стройно. Три победы подряд, три «сухих» и явное ощущение, что в Европе «сороки» играют куда раскованнее.

При этом «Атлетик» не был декорацией: у команды аккуратная работа с мячом и характер, но — недостаток остроты впереди и проблемы с соперником, который «больше» буквально во всём. В такие вечера футбол как бы напоминает о том, что «стандарты» и борьба в воздухе решают так же сильно, как прессинг и позиционные схемы.

Что дальше?

После четырёх туров у «Ньюкасла» девять очков и серия из трёх европейских побед впервые с 2002 года. Без пропущенных, с чувством контроля и горизонтом плей-офф, который смотрится вполне реальным. В таблице Лиги чемпионов — шестое место и, по опыту прошлого сезона, очень близкая дистанция до «проходных» 11 пунктов: одной победы должно хватить, чтобы не оглядываться. Впереди выезды к «Марселю» и «Байеру», дома — «ПСВ» в январе.

Но здесь и сейчас важнее другое: команда отреагировала на провал на «Лондон Стэдиум» взросло и без истерик. Если удержать интенсивность в Премьер-лиге и не перегореть по пути к паузе на сборные, эта осень может стать для «Ньюкасла» отправной точкой не только в Европе, но и дома.