Это уже третья подряд победа «Ньюкасла» в Лиге чемпионов — и снова «на ноль». После болезненного провала на «Лондон Стэдиум» команда Эдди Хау включила свою европейскую версию — рассудительную, дисциплинированную, с убийственной реализацией «стандартов». Преимущество в физике и отточенная механика подач сделали игру предсказуемой — и потому безжалостной.

Результат матча

НьюкаслНьюкасл-на-ТайнеНьюкасл2:0АтлетикАтлетикБильбао
1:0 Дэниел Бёрн 11' 2:0 Жоэлинтон 49'
Ньюкасл:  Ник Поуп,  Киран Триппьер,  Малик Тшау,  Свен Ботман,  Дэниел Бёрн (Льюис Холл 65'),  Бруно Гимарайнс (Льюис Майли 66'),  Сандро Тонали,  Харви Льюис Барнс (Энтони Эланга 66'),  Жоэлинтон,  Ник Вольтемаде (Джейкоб Рэмси 83'),  Энтони Гордон (Джейкоб Мёрфи 41')
Атлетик:  Унай Симон,  Адама Буаро,  Айтор Паредес,  Даниэль Вивиан,  Хесус Аресо (Asier Hierro 78'),  Роберт Наварро (Selton Sanchez 69'),  Унаи Гомес (Андони Горосабель 78'),  Алехандро Рего (Иньиго Руис де Галарета 80'),  Микель Весга,  Микель Хаурегисар (Николас Серрано 69'),  Алехандро Беренгер
Жёлтые карточки:  Айтор Паредес 57' (Атлетик),  Хесус Аресо 69' (Атлетик)

В этом евросезоне команды АПЛ демонстрируют одержимость розыгрышами «стандартов», а опыт подтверждает, что за пределами Англии это работает ничуть не хуже.  Уже на 12-й минуте «сороки» исполнили до боли знакомую схему.  Киран Триппьер — прицельный навес со стандарта с правого фланга, скрытое движение Дэна Берна за спины на дальней.  Самый высокий футболист на поле не бежал к воротам, а уходил от них дугой, потеряв опекунов, и встретил мяч в 14 метрах от створа.  Дальше — чистая эстетика: редкий по красоте удар головой, который изящно закрутился в ворота, как в гольфе.  Дэн Бёрн и так «легенда улиц», а настолько уникальные голы лишь добавляют к образу защитника.

Удар Дэна Бёрна
Удар Дэна Бёрна

Но гол не убил интригу, «Атлетик» отреагировал резко.  Антони Гордон в простом эпизоде потерял мяч, Унаи Гомес выскочил на правый угол вратарской, но Ник Поуп вытянул ногу и закрыл ближний.  Чуть позже левый защитник Адама Бойро зарядил с лёта в штангу.  Это были вспышки, не системное давление, но они держали «Сент-Джеймс Парк» в тонусе.

Сам Гордон несколько минут хромал, выглядя скованным, и на 41-й минуте всё-таки ушёл, уступив место Джейкобу Мёрфи.  Неприятное напоминание о травмированном бедре и графике «6 матчей за 18 дней», который сжимает ноги в тиски.

«Ньюкасл» — «Атлетик»
«Ньюкасл» — «Атлетик»

«Повторить — и закрепить»

Старт второй половины вернул «Ньюкасл» в режим уверенного лидера встречи.  Харви Барнс мягко навесил на дальнюю, Жоэлинтона оставили в районе вратарской без опеки, а бразилец кивком вонзил мяч в сетку.  Два мяча — и оба головой, оба как учебные плакаты по таймингу и геометрии подач.  Спустя ещё пять минут Бёрну снова подарили открытый удар головой после углового — показательное упрямство «Атлетика» не видеть в своей штрафной никого выше 190 сантиметров.

Гол Жоэлинтона
Гол Жоэлинтона

Дальше Хау сбросил обороты — тройная замена, логичный учёт календаря.  Импульс второй половины чуть погас, но контроль не ушёл.  Баски отвечали в основном дальними ударами, а ярче всех был Нико Серрано.  Именно сейвом после его выстрела Ник Поуп окончательно оформил себе «сухарь» в Лиге Чемпионов.  Последние полчаса превратилась в методичное засушивание игры без нервов.  Ни суеты, ни расфокуса — только правильные решения, пока время работает на хозяев.

Эта версия «Ньюкасла» прагматична и честна, без излишней романтики, но с ясной формулой успеха.  «Стандарты» — не случайность одного матча, а часть идентичности. физическое превосходство — не грубая сила, а грамотно распределённые роли при навесах и блокирующих забегах.  То, что в АПЛ порой ломается на фоне усталости и перепадов темпа, в ЛЧ выглядит стройно.  Три победы подряд, три «сухих» и явное ощущение, что в Европе «сороки» играют куда раскованнее.

«Ньюкасл» – «Атлетик»
«Ньюкасл» – «Атлетик»

При этом «Атлетик» не был декорацией: у команды аккуратная работа с мячом и характер, но — недостаток остроты впереди и проблемы с соперником, который «больше» буквально во всём.  В такие вечера футбол как бы напоминает о том, что «стандарты» и борьба в воздухе решают так же сильно, как прессинг и позиционные схемы.

Что дальше?

После четырёх туров у «Ньюкасла» девять очков и серия из трёх европейских побед впервые с 2002 года.  Без пропущенных, с чувством контроля и горизонтом плей-офф, который смотрится вполне реальным.  В таблице Лиги чемпионов — шестое место и, по опыту прошлого сезона, очень близкая дистанция до «проходных» 11 пунктов: одной победы должно хватить, чтобы не оглядываться.  Впереди выезды к «Марселю» и «Байеру», дома — «ПСВ» в январе.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Но здесь и сейчас важнее другое: команда отреагировала на провал на «Лондон Стэдиум» взросло и без истерик.  Если удержать интенсивность в Премьер-лиге и не перегореть по пути к паузе на сборные, эта осень может стать для «Ньюкасла» отправной точкой не только в Европе, но и дома.