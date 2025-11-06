Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал поражение петербургской команды от «Динамо» (1:3) в матче Кубка России.

Дуглас Сантос («Зенит») globallookpress.com

«Отыграть разницу у "Динамо" будет непросто для "Зенита", но не стал бы разделять — в гостях или дома они будут играть. Мы видим, что у "Зенита" нет той уверенности, которая была пару лет назад. Даже при высоком месте в турнирной таблице очки с трудом набираются, забиваются голы. В таких условиях нельзя однозначно говорить, что "Зенит" сможет преодолеть преимущество "Динамо"", — приводит слова Лепехина 'Чемпионат'.

Ответная встреча состоится в Москве 27 ноября на 'ВТБ-Арене'.