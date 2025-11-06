Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении от «Спартака» (1:3) в Кубке России.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Непросто, сложно, но ничего невозможного нет.  Поговорили с командой.  Нужно восстановиться к ближайшему матчу в чемпионате России.  Также нас впереди ждет еще ответная игра.  Приложим все усилия, чтобы переломить итоговый результат.  Принципиально выиграть.  Будем стараться.  Понятно, делали бы 3:2, была бы другая раскладка.  Понятно, соперник помастеровитее, покласснее, собраны хорошие игроки.  Ожидали тяжелого матча, но были ошибки, которые пытались исправить по ходу матча», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Ответная игра между этими командами состоится 26-го ноября на домашнем поле «Локомотива».  Начало встречи — в 20:30 по мск.