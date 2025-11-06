Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о работе Валерия Карпина в московском «Динамо».

Валерий Карпин — главный тренер московского «Динамо» globallookpress.com

«Оправдано ли доверие руководства "Динамо" к Карпину? Оправдано или нет, покажет время. Когда наступит зимняя пауза, можно сделать будет какой‑то вывод. В конце сезона уже точно станет понятно, зачем всё это было.

Он доработает в "Динамо" до конца сезона? Да, но если сейчас будут плохие результаты до зимней паузы, то руководители тоже могут задуматься», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

После 14-и туров в российской Премьер-лиге «Динамо» занимает 8-е место в таблице с 17-ю очками в активе.

Вчера, 5-го ноября «бело-голубые» обыграли на чужом поле «Зенит» со счетом 3:1 в первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.