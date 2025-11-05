Наставник немецкого «Айнтрахта» Дино Топпмеллер подвел итоги матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против итальянского «Наполи», в котором его команда сыграла вничью со счетом 0:0.

Дино Топпмеллер (слева) и Антонио Конте globallookpress.com

«Мы одна из самых молодых команд в этом соревновании, мы играли с чемпионами Италии. Так что результат хороший. Игроки провели очень хорошую игру, они играли страстно.

Мы знали, что у "Наполи" хорошие игроки на флангах, что они очень атакующие. Тактически, всё было ясно, однако игрокам нужно было воплотить это в жизнь на поле», — сказал немецкий специалист на послематчевой пресс-конференции.

После 4 туров «Айнтрахт» набрал 4 очка и занимает 20-е место в таблице ЛЧ. «Наполи» тоже имеет 4 очка, но идет строчкой ниже.