Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (3:1) в первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Всегда важно побеждать. У нас уже есть серия из победных игр. Болельщики приходят на стадион, смотрят по телевизору. Первый тайм был очень сложный. Ребята молодцы, что играли до конца. Не думаю, что судьба четвертьфинала решена, в Краснодаре тоже будет тяжелая игра, один мяч может все перевернуть. Нужно подготовиться к этому матчу. Важно уметь добавлять в сложные моменты. Рад, что у нас получилось. В Оренбурге сложно играть», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Ответная встреча состоится 26 ноября в Краснодаре на «Озон Арене».