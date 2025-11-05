Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился мыслями перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Байера».

Жозе Моуринью — главный тренер «Бенфики» globallookpress.com

«Эта игра очень важна. Если мы выиграем, будем бороться (за выход в плей-офф). Если проиграем, нам будет немного сложнее. Мы должны играть с желанием, но без страха. У "Байера" был сложный старт сезона, они сменили тренера, нашли свой ритм.

Их поражение в Бундеслиге от "Баварии" не имеет никакого значения: это "Бавария", одна из лучших команд Европы. Очки нужны не только нам, но и Байеру», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

Матч между «Бенфикой» и «Байером» состоится сегодня, 5-го ноября в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

После 3-х туров в общем этапе Лиги чемпионов «Бенфика» занимает предпоследнее 35-е место без набранных баллов, а «Байер» — на 29-й строчке (2 очка).