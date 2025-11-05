«Брюгге» сыграл вничью с «Барселоной» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:3.

Карлос Форбс globallookpress.com

Николо Трезольди на 6-й минуте открыл счет в матче, но уже спустя две минуты Ферран Торрес восстановил равновесие. Карлос Форбс вновь вывел «Брюгге» вперед на 17-й минуте.

Ламин Ямаль вновь позволил своей команде догнать соперника на 61-й минуте, но через три минуты хозяева вновь вырвались в лидеры благодаря Форбсу. На 77-й минуте встречи Христос Дзолис срезал в собственные ворота.

Результат матча Брюгге Брюгге 3:3 Барселона Барселона 1:0 Николо Трезольди 6' 1:1 Ферран Торрес 8' 2:1 Карлуш Форбс 17' 2:2 Ламин Ямаль 61' 3:2 Карлуш Форбс 64' Брюгге: Нордин Яккерс, Кириани Саббе, Хоэль Ордоньес, Брандон Мехеле, Хоакин Сейс, Рафаэль Оньедика ( Линнт Аудор 84' ), Ханс Ванакен, Александар Станкович, Карлуш Форбс ( Ромео Вермант 78' ), Христос Дзолис, Николо Трезольди ( Мамаду Диахон 78' ) Барселона: Войцех Щенсны, Алекс Бальде ( Пау Кубарси 90' ), Эрик Гарсия ( Жерар Мартин 90' ), Рональд Араухо, Жюль Кунде, Фермин Лопес, Френки де Йонг, Марк Касадо ( Роберт Левандовски 58' ), Ферран Торрес ( Даниэль Ольмо 58' ), Маркус Рашфорд ( Руни Барджи 83' ), Ламин Ямаль Жёлтые карточки: Рафаэль Оньедика 32', Мамаду Диахон 81' — Жюль Кунде 47', Ламин Ямаль 81', Фермин Лопес 85'

Статистика матча 6 Удары в створ 6 2 Удары мимо 12 24 Владение мячом 76 0 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 11 Фолы 6

«Брюгге» набрал 4 очка и поднялся на 22-е место в общей таблице, на счету «Барселоны» 7 баллов и 11-я позиция.