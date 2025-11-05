«Брюгге» сыграл вничью с «Барселоной» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:3.
Николо Трезольди на 6-й минуте открыл счет в матче, но уже спустя две минуты Ферран Торрес восстановил равновесие. Карлос Форбс вновь вывел «Брюгге» вперед на 17-й минуте.
Ламин Ямаль вновь позволил своей команде догнать соперника на 61-й минуте, но через три минуты хозяева вновь вырвались в лидеры благодаря Форбсу. На 77-й минуте встречи Христос Дзолис срезал в собственные ворота.
Результат матча
БрюггеБрюгге3:3БарселонаБарселона
1:0 Николо Трезольди 6' 1:1 Ферран Торрес 8' 2:1 Карлуш Форбс 17' 2:2 Ламин Ямаль 61' 3:2 Карлуш Форбс 64'
Брюгге: Нордин Яккерс, Кириани Саббе, Хоэль Ордоньес, Брандон Мехеле, Хоакин Сейс, Рафаэль Оньедика (Линнт Аудор 84'), Ханс Ванакен, Александар Станкович, Карлуш Форбс (Ромео Вермант 78'), Христос Дзолис, Николо Трезольди (Мамаду Диахон 78')
Барселона: Войцех Щенсны, Алекс Бальде (Пау Кубарси 90'), Эрик Гарсия (Жерар Мартин 90'), Рональд Араухо, Жюль Кунде, Фермин Лопес, Френки де Йонг, Марк Касадо (Роберт Левандовски 58'), Ферран Торрес (Даниэль Ольмо 58'), Маркус Рашфорд (Руни Барджи 83'), Ламин Ямаль
Жёлтые карточки: Рафаэль Оньедика 32', Мамаду Диахон 81' — Жюль Кунде 47', Ламин Ямаль 81', Фермин Лопес 85'
«Брюгге» набрал 4 очка и поднялся на 22-е место в общей таблице, на счету «Барселоны» 7 баллов и 11-я позиция.