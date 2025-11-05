«Бенфика» дома проиграла «Байеру» в матче 4-го этапа Лиги чемпионов — 0:1.
Единственный гол в матче забил Патрик Шик на 65-й минуте.
Результат матча
БенфикаЛиссабон0:1БайерЛеверкузен
0:1 Патрик Шик 65'
Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Томаш Араужу, Николас Отаменди, Самуэль Даль (Амар Дедич 69'), Фредрик Аурснес, Энцо Барренечеа, Ричард Риос, Доди Лукебакио, Леандро Баррейро Мартинс (Андреас Шельдеруп 69'), Георгий Судаков (Джанлука Престианни 69'), Вангелис Павлидис
Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Луак Баде, Джарелл Куанса, Клаудио Эчеверри (Патрик Шик 57'), Алейш Гарсия, Артур, Кристиан Мишель Кофане (Малик Тилльман 57'), Эрнест Поку (Элисс Бен-Сегир 88'), Ибрахим Маца
Жёлтые карточки: Доди Лукебакио 62', Николас Отаменди 78', Ричард Риос 90+1' — Ибрахим Маца 41', Эдмон Тапсоба 55', Малик Тилльман 79'
«Байер» набрал 5 очков и поднялся на 21-е место в общей таблице, на счету «Бенфики» баллов не имеется — только 35-я позиция.