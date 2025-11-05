«Байер» набрал 5 очков и поднялся на 21-е место в общей таблице, на счету «Бенфики» баллов не имеется — только 35-я позиция.

Единственный гол в матче забил Патрик Шик на 65-й минуте.

