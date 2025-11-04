Капитан «Ливерпуля»﻿ Вирджил ван Дейк высказался перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов﻿, в котором его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом»﻿.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Не бывает матчей важнее, чем игра с "Реалом"﻿ на "Энфилде"﻿ в Лиге чемпионов. Мы все с нетерпением ждем матча. Именно ради таких поединков и стоит играть в футбол. Они будут готовы к тяжёлому вечеру. Нам просто необходима поддержка наших болельщиков», — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.

После трех сыгранных матчей «Реал»﻿ набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ливерпуль»﻿ расположился на 10-й строчке с шестью очками.​