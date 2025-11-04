На юношеском чемпионате мира по футболу завершились 4 матча второго игрового дня.
В группе Н Бразилия не оставил шансов Гондурасу — 7:0.
Дублем в этой встрече отметился Делл (15-я и 45+4-я), также отличились Руан Пабло (9-я), Фелипе Мораиш (19-я), Витор Уго (59-я), Анжело Кандидо (74-я) и Габриэль Мек (90-я).
Чуть позже в этом квартете сыграют Замбия и Индонезия.
В группе F Кот-д'Ивуар потерпел разгромное поражение от Швейцарии — 1:4.
В параллельной игре Мексика проиграла Южной Корее — 1:2.
Обе эти сборные-победитили захватили здесь лидерство.
В группе Е Египет переиграл Гаити — 4:1.
В настоящий момент играют Англия и Венесуэла.