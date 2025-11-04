Бывший вингер французского «ПСЖ» Пабло Сарабия считает, что нападающий Килиан Мбаппе оставит весомый след в истории мирового футбола.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Решительный футболист с невероятной реализацией, которую я мало у кого видел, с огромной жаждой побеждать и отличными качествами.

Невероятный игрок. Он будет одним из лучших в истории — сто процентов.

Мне было очень смешно, когда его критиковали в прошлом сезоне, хотя он забил в общей сложности 44 гола», — сказал испанский полузащитник Marca.

В настоящее время Сарабия выступает в катарском «Аль-Араби». С Мбаппе он играл в «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.