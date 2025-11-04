«Сандерленд» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.
У гостей единственный гол забил Илиман Ндиайе на 15-й минуте.
«Сандерленд» сумел сравнять счет на 46-й минуте благодаря точному удару Гранита Джаки.
Результат матча
СандерлендСандерленд1:1ЭвертонЛиверпуль
0:1 Илиман Ндиайе 15' 1:1 Гранит Джака 46'
Сандерленд: Робин Руфс, Трай Хам, Норди Мукиэле, Дэниел Баллард, Лютсхарел Гертрейда, Рейнилду Мандава, Гранит Джака, Ноа Садики, Энцо Ле Фе, Бертран Траоре (Чемсдин Талби 82'), Вильсон Изидор (Брайан Бробби 83')
Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Джек Грилиш, Кирман Дьюсбери-Холл (Карлос Алькарас 83'), Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе, Тьерно Барри (Бету 57'), Илиман Ндиайе (Дуайт Макнил 62'), Jake O'Brien (Тим Айрогбунам 83')
Жёлтые карточки: Ноа Садики 17', Норди Мукиэле 18', Трай Хам 54' — Тьерно Барри 32'
После этого матча «Сандерленд» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Эвертон» — на 14-й строчке с 12-ю баллами.