«Сандерленд» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

У гостей единственный гол забил Илиман Ндиайе на 15-й минуте.

«Сандерленд» сумел сравнять счет на 46-й минуте благодаря точному удару Гранита Джаки.

Результат матча

0:1 Илиман Ндиайе 15' 1:1 Гранит Джака 46'
Сандерленд:  Робин Руфс,  Трай Хам,  Норди Мукиэле,  Дэниел Баллард,  Лютсхарел Гертрейда,  Рейнилду Мандава,  Гранит Джака,  Ноа Садики,  Энцо Ле Фе,  Бертран Траоре (Чемсдин Талби 82'),  Вильсон Изидор (Брайан Бробби 83')
Эвертон:  Джордан Пикфорд,  Виталий Миколенко,  Майкл Кин,  Джеймс Тарковски,  Джек Грилиш,  Кирман Дьюсбери-Холл (Карлос Алькарас 83'),  Джеймс Гарнер,  Идрисса Гана Гейе,  Тьерно Барри (Бету 57'),  Илиман Ндиайе (Дуайт Макнил 62'),  Jake O'Brien (Тим Айрогбунам 83')
Жёлтые карточки:  Ноа Садики 17',  Норди Мукиэле 18',  Трай Хам 54'  —  Тьерно Барри 32'

После этого матча «Сандерленд» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе.  «Эвертон» — на 14-й строчке с 12-ю баллами.