Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила список претендентов на награду лучшему тренеру месяца.

Сергей Семак globallookpress.com

На звание лучшего тренера октября номинированы шесть специалистов: Мурад Мусаев («Краснодар») — 9 очков в 3 матчах; Михаил Галактионов («Локомотив») — 7 очков в 3 матчах; Фабио Челестини (ЦСКА) — 6 очков в 3 матчах; Сергей Семак («Зенит») — 7 очков в 3 матчах; Андрей Талалаев («Балтика») — 7 очков в 3 матчах; Игорь Осинькин («Сочи») — 6 очков в 3 матчах.

Имя победителя определят по итогам голосования болельщиков и экспертов РПЛ, а также специалистов телеканала «Матч Премьер».