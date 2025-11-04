Пресс-служба «Фиорентины»﻿ объявила об увольнении итальянского специалиста Стефано Пиоли﻿ с должности главного тренера первой команды.

Стефано Пиоли globallookpress.com

Причиной стало неудовлетворительное выступление клуба в нынешнем сезоне Серии А — после 10 туров «Фиалки»﻿ не одержали ни одной победы, набрав всего 4 очка и занимая 20-е, последнее место в турнирной таблице.

Пиоли возглавлял «Фиорентину»﻿ с июля 2025 года, вернувшись в клуб после предыдущего периода работы с 2017 по 2019 год. Несмотря на успешный старт в Лиге конференций, где команда одержала четыре победы в четырёх матчах, провал в чемпионате стал ключевым фактором для отставки.