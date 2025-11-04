«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» проявляют интерес к вингеру «Зенита» Педро, сообщает «СЭ».

Пока официальных предложений от английских клубов в петербургский клуб не поступало. За 19-летним бразильским футболистом также наблюдают несколько команд из Саудовской Аравии.

В октябре Педро сменил агентство и теперь представляет Bertolucci Sports — фирма известного бразильского агента Джулиано Бертолуччи, который согласно Transfermarkt считается одним из главных агентов Бразилии. Недавним значимым трансфером этого агентства стал переход форварда «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи в «Манчестер Юнайтед» за 62,5 миллиона фунтов.

Согласно Transfermarkt, рыночная стоимость Педро оценивается в 12 миллионов евро. Его контракт с «Зенитом» действует до конца 2028 года.