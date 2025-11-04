В 4-м туре Лиги чемпионов «Наполи» примет «Айнтрахт». Встреча команд состоится 4 ноября в 20:45 по мск.

Обе команды имеют по 3 очка после двух поражений и одной победы. Неаполитанцы в позапрошлом туре обыграли «Спортинг», а франкфуртцы на старте розыгрыша разгромили «Галатасарай».

«Наполи» и «Айнтрахт» сейчас входят в топ-23, но в случае победы у одной и другой команды есть шанс подняться в первую двадцатку. В 2023 году соперники уже пересекались в Лиге чемпионов и тогда «Наполи» дважды обыграл «Айнтрахт» со счетом 3:0 и 2:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры дают 1.59 на победу «Наполи», 5.80 на победу «Айнтрахта».

Искусственный интеллект уверен, что матч выиграет «Наполи» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.