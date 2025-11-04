Руководство «Крыльев Советов»﻿ рассматривает кандидатуры Сергея Игнашевича и неназванного иностранца, который ранее не работал в России, в качестве возможной замены главного тренера Магомеда Адиева. Сейчас более вероятен вариант с иностранным специалистом.

Сергей Игнашевич globallookpress.com

Как пишет Sport24, пока с кандидатами идут переговоры, обязанности главного тренера исполняет Сергей Булатов. В случае неудачи с наймом нового тренера, Булатов может стать главным на постоянной основе — этот вариант также рассматривается.

Магомед Адиев возглавил команду летом 2025 года. После 14 туров РПЛ «Крылья Советов»﻿ набрали 13 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.