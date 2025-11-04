Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился впечатлением от победы «Краснодара» над «Спартаком» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ.

Джон Кордоба («Краснодар») globallookpress.com

«Удивил ли провальный первый тайм от "Спартака"? Удивило, да. Думал, конечно, что "Спартак" будет получше выглядеть и поборется с "Краснодаром" за победу в этом матче, но на поле была одна команда. "Краснодар" полностью переиграл "Спартак". Только после удалений у хозяев "красно‑белые" могли спастись и был шанс сравнять счет после забитого гола, полушанс, скажем так, но тогда был бы нелогичный результат.

По игре "Краснодар" был сильнее. По отдельным игрокам и по командным действиям, как в атаке, так и в обороне. В атаке Кордоба вязал всех защитников и боролся с ними. Он их буквально смял практически в одиночку. На подборах и Сперцян, и Черников, и остальные игроки, в общем‑то, в середине поля выглядели предпочтительнее. В обороне играли без ошибок, Угальде был наглухо закрыт. На флангах тоже имели преимущество, как в обороне, так и в атаке», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» идет шестым с 22 баллами в активе.