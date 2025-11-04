Главный тренер «Кайрата»﻿ Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от предстоящего матча с итальянским «Интером»﻿ в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА﻿. Сыграют команды на стадионе «Сан-Сиро» (Джузеппе Меацца)﻿ в Милане (Италия).

Рафаэль Уразбахтин globallookpress.com

«Все хорошо, мы подходим к матчу с "Интером"﻿ с положительными эмоциями. Подтвердили чемпионство в Казахстане и теперь спокойно готовимся. Понимаем силу соперника, но это очередная возможность проявить себя, посмотреть на свой уровень с таким сильным соперником»﻿, — сказал Уразбахтин «Чемпионату».

Матч состоится 5 ноября в 23:00 по московскому времени. «Кайрат»﻿ после трех туров группового этапа набрал один балл.