Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от предстоящего матча с итальянским «Интером» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Сыграют команды на стадионе «Сан-Сиро» (Джузеппе Меацца) в Милане (Италия).
«Все хорошо, мы подходим к матчу с "Интером" с положительными эмоциями. Подтвердили чемпионство в Казахстане и теперь спокойно готовимся. Понимаем силу соперника, но это очередная возможность проявить себя, посмотреть на свой уровень с таким сильным соперником», — сказал Уразбахтин «Чемпионату».
Матч состоится 5 ноября в 23:00 по московскому времени. «Кайрат» после трех туров группового этапа набрал один балл.