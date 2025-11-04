Защитник «Барселоны»﻿ Андреас Кристенсен получил травму на следующий день после возвращения в общую группу после пропуска нескольких матчей из-за мышечного дискомфорта и желудочно-кишечного заболевания. Об этом сообщает Marca.

Андреас Кристенсен globallookpress.com

В результате он досрочно покинул тренировку, и его участие в завтрашнем матче Лиги чемпионов﻿ против «Брюгге»﻿ считается маловероятным. Ранее Кристенсен пропускал игры с «Реалом»﻿ и «Эльче»﻿, а также матч с «Олимпиакосом»﻿.

В этом сезоне 29-летний датчанин сыграл 9 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. Срок восстановления пока неизвестен.