Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен получил травму на следующий день после возвращения в общую группу после пропуска нескольких матчей из-за мышечного дискомфорта и желудочно-кишечного заболевания. Об этом сообщает Marca.
В результате он досрочно покинул тренировку, и его участие в завтрашнем матче Лиги чемпионов против «Брюгге» считается маловероятным. Ранее Кристенсен пропускал игры с «Реалом» и «Эльче», а также матч с «Олимпиакосом».
В этом сезоне 29-летний датчанин сыграл 9 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. Срок восстановления пока неизвестен.