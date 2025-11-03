Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался по поводу нападения на автобус команды перед матчем 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2). На транспортное средство было совершено нападение по дороге на «Ozon Арену».

Роман Зобнин globallookpress.com

«Да, что-то попало в стекло автобуса. Я немного испугался, было такое», — сказал Зобнин «Чемпионату».

Перед матчем пресс-служба «Спартака» сообщила, что по дороге на стадион неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором передвигалась команда. Никто из футболистов не пострадал.