Защитник «Реала» Трент Александр-Арнольд накануне матча общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» отметил, как он относится к бывшему клубу.

«Я всегда буду любить клуб, я всегда буду его фанатом. Я всегда буду благодарен за возможности и то, чего мы достигли вместе, — они будут жить со мной вечно. Несмотря ни на что, мои чувства к "Ливерпулю" не изменятся. Там у меня остались воспоминания, которые сохранятся со мной на всю жизнь, и независимо от того, как меня примут, это не изменится», — цитирует 27-летнего англичанина Prime Video Sport.

Александр-Арнольд выступал за «Ливерпуль» в 2016-2025 годах.