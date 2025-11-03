Защитник «Реала» Трент Александр-Арнольд накануне матча общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» отметил, как он относится к бывшему клубу.

Трент Александр-Арнольд
Трент Александр-Арнольд globallookpress.com

«Я всегда буду любить клуб, я всегда буду его фанатом.  Я всегда буду благодарен за возможности и то, чего мы достигли вместе, — они будут жить со мной вечно.  Несмотря ни на что, мои чувства к "Ливерпулю" не изменятся.  Там у меня остались воспоминания, которые сохранятся со мной на всю жизнь, и независимо от того, как меня примут, это не изменится», — цитирует 27-летнего англичанина Prime Video Sport.

Александр-Арнольд выступал за «Ливерпуль» в 2016-2025 годах.